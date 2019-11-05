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      Договор с Россией о газе нужен, но можно и обойтись, – Минэнергетики

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      ГТС Украины может обойтись без российского газа?
      ГТС Украины может обойтись без российского газа? / Коллаж 24 канала

      Договор на транзит российского газа Украины и РФ прекращает действие с 1 января 2020 года. Переговоры о его продолжении пока неуспешные. Несмотря на это Украина готова к прекращению действия договора, хотя и понимает, что подписать новый – один из приоритетов.

      Об этом говорил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV 4 ноября.

      Смотрите также: Парламент принял революционный для газового рынка закон: что изменится

      Министр отметил, что для Украины важно получать деньги за транзит газа. Но наряду с этим страна готова и к прекращению транзита.

      Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газохранилищах – рекордное количество газа,
      – заявил Оржель.

      "Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", – отметил министр.

      Проблема с транспортировкой российского газа: предыстория

      Предварительный договор на транзит завершается. Украина хотела бы договориться о новом договоре с Россией, о чем говорил и украинский президент Зеленский (он хочет решить газовый конфликт с Россией). Также и премьер Гончарук заявлял, что Украина стремится добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Однако – Россия скорее демонстрирует отсутствие желания на новый договор, чем настроенность на результативные переговоры. А рядом с этим идет активное строительство "Северного потока-2" в обход Украины, а еще и Россия развивает проект "Турецкого потока", который преследует те же цели.

      К тому же, продолжаются споры украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" по поводу того, кто, кому, за что и сколько должен заплатить. Президент России Владимир Путин по меньшей мере требует обнулить все судебные требования в газовом споре. И пока не ясно, каковы будут последствия таких шагов.

      К теме: Как Украине выиграть от запуска "Северного потока-2" – объяснение эксперта

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ ГТС Украина – Россия Министерство энергетики и защиты окружающей среды Кабинет Министров Украины Алексей Оржель
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