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      Договір з Росією про газ потрібен, але можна й обійтися, – Міненергетики

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      ГТС України може обійтися без російського газу?
      ГТС України може обійтися без російського газу? / Колаж 24 каналу

      Договір на транзит російського газу України та РФ припиняє дію з 1 січня 2020 року. Переговори щодо його продовження наразі неуспішні. Попри це Україна готова до припинення дії договору, хоча й розуміє, що підписати новий – один з пріоритетів.

      Про це говорив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV 4 листопада.

      Дивіться також: Парламент прийняв революційний для газового ринку закон: що зміниться

      Міністр наголосив, що для України важливо отримувати гроші за транзит газу. Та поряд з цим країна готова і до припинення транзиту.

      Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в підземних українських газосховищах – рекордна кількість газу,
      – заявив Оржель.

      "Проте ми у жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", – зауважив міністр. 

      Проблема з транспортуванням російського газу: передісторія

      Попередній договір на транзит завершується. Україна хотіла б домовитись про новий договір із Росією, про що говорив й український президент Зеленський (він хоче розв'язати газовий конфлікт з Росією). Також і прем'єр Гончарук заявляв, що Україна прагне домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європу.

      Однак – Росія швидше демонструє відсутність бажання на новий договір, аніж налаштованість на результативні переговори. А поруч з цим триває активне будівництво "Північного потоку-2" в обхід України, а ще й Росія розвиває проєкт "Турецького потоку", який має таку ж мету.

      До того ж, тривають суперечки українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому" з приводу того, хто, кому, за що і скільки повинен заплатити. Президент Росії Володимир Путін щонайменше вимагає обнулити всі судові вимоги у газовій суперечці. Та наразі не зрозуміло, які будуть наслідки таких кроків.

      До теми: Як Україні виграти від запуску "Північного потоку-2" – пояснення експертки

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Україна – Росія ГТС Газ Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля
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