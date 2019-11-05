Договір з Росією про газ потрібен, але можна й обійтися, – Міненергетики

Договір на транзит російського газу України та РФ припиняє дію з 1 січня 2020 року. Переговори щодо його продовження наразі неуспішні. Попри це Україна готова до припинення дії договору, хоча й розуміє, що підписати новий – один з пріоритетів.

Про це говорив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV 4 листопада.

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Міністр наголосив, що для України важливо отримувати гроші за транзит газу. Та поряд з цим країна готова і до припинення транзиту.

Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в підземних українських газосховищах – рекордна кількість газу,

– заявив Оржель.

"Проте ми у жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", – зауважив міністр.

Проблема з транспортуванням російського газу: передісторія

Попередній договір на транзит завершується. Україна хотіла б домовитись про новий договір із Росією, про що говорив й український президент Зеленський (він хоче розв'язати газовий конфлікт з Росією). Також і прем'єр Гончарук заявляв, що Україна прагне домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європу.

Однак – Росія швидше демонструє відсутність бажання на новий договір, аніж налаштованість на результативні переговори. А поруч з цим триває активне будівництво "Північного потоку-2" в обхід України, а ще й Росія розвиває проєкт "Турецького потоку", який має таку ж мету.

До того ж, тривають суперечки українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому" з приводу того, хто, кому, за що і скільки повинен заплатити. Президент Росії Володимир Путін щонайменше вимагає обнулити всі судові вимоги у газовій суперечці. Та наразі не зрозуміло, які будуть наслідки таких кроків.

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