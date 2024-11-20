"Хороший и плохой следователь": знал ли Трамп о разрешении Байдена на удары по России

Джо Байден официально предоставил Украине разрешение на атаки по территории России американским оружием. Есть предположение, что такое решение старой администрации США может повлиять на действия новоизбранного президента Дональда Трампа в отношении Украины.

В России угрожают применением ядерного оружия, ведь Владимир Путин недавно утвердил обновленную ядерную доктрину. Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 каналу, что это уже единственный аргумент оккупантов, ведь все остальные уже давно звучали, а на какие-то более решительные военные действия страна-агрессор не способна.

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Отношение Трампа к решению Байдена

Аббас Галлямов предположил, что Байден и Трамп очень удачно разыграли сценарий "хороший и плохой следователь". Говорится о том, что решение на разрешение бить вглубь России предоставил Байден, а за последствия отвечать Трампу.

А разве новоизбранный президент сможет за это отвечать, ведь он якобы был против такого решения. Сам Трамп промолчал об этом, однако в его окружении недовольны такими действиями Байдена,

– сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что представитель команды республиканского лидера официально заявил, что Трамп может пересмотреть решение старой администрации и отменить его.

Обратите внимание! Политический эксперт Джейсон Джей Смарт считает, что новоизбранный президент США вряд ли отменит это разрешение после инаугурации, ведь это выглядело бы как проявление слабости. Кроме того, возможность Украины бить по России может стать рычагом в потенциальных переговорах Трампа с Москвой.

Ранее в России считали, что президентство Трампа будет в пользу Кремля. Поэтому, по мнению Аббаса Галлямова, Путину будет невыгодно отвечать на разрешение Байдена по атакам по территории страны-агрессора во время, когда Трамп официально станет президентом США.

Ведь он не потерпит такого. Это может быть хитрым замыслом Байдена, чтобы поссорить Путина с Трампом,

– высказался политтехнолог.

Он добавил, что кремлевскому диктатору, вероятно, придется подождать до инаугурации новоизбранного президента США, чтобы строить свою будущую политику, учитывая решение Трампа, а не Байдена.