В разговоре с 24 Каналом политический эксперт и политтехнолог Джейсон Джей Смарт предположил, поставила ли администрация действующего президента США в известность Дональда Трампа и может ли он отменить решение своего предшественника.

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Знал ли Трамп о решении Байдена

Политтехнолог убежден, что новоизбранный президент США знал о намерении Байдена разрешить ВСУ бить по России.

Байден сказал ему об этом, ведь иначе это было бы просто нелогично. Зачем говорить всему миру о том, что США предоставляют Украине разрешение бить по России, чтобы на следующий день Трамп выступил против,

– отметил Смарт.

Сам Трамп пока не комментировал решение Белого дома. Однако его сын Дональд Трамп-младший раскритиковал администрацию Байдена. По его словам, это может повлечь Третью мировую войну еще до того, как у его отца "появится шанс установить мир и спасти жизни".

"То, что говорит Трамп-младший вообще неважно. Он постоянно делает скандальные заявления. К тому же мнение сына не всегда совпадает с мнением отца. За это я не волнуюсь", – сказал политтехнолог.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что решение об ударах по России принято двумя президентами США – Джо Байденом и Дональдом Трампом во время их встречи.

Может ли Трамп отменить решение Байдена

Есть опасения, что после инаугурации 20 января Трамп может отменить разрешение на удары дальнобойными ракетами по России. Впрочем, политический эксперт считает, что новоизбранный президент США не сделает этого, ведь это прежде всего покажет его слабость.

Зачем в первый день ему показывать, что он слабее Байдена. В США все любят жаловаться, что Байден самый слабый президент в американской истории,

– заметил Смарт.

К тому же Трамп понимает, что на потенциальных переговорах с Москвой будет выгодно, что Украина может бить по России.

Каким может быть ответ Кремля

Россия традиционно отреагировала угрозами на решение США позволить Украине бить по стране-агрессору. К примеру, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит "немедленно" на якобы "беспрецедентный шаг" Вашингтона по этому поводу.

В то же время представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что это приведет к новой эскалации.

Россия не может ничего сделать. Это просто смешно. Россия слабая и бедная страна. Их заявления о Третьей мировой войне – это просто угрозы. Возможно, россияне будут атаковать подводные корабли, но серьезной атаки на какой-то город в Европе точно не будет. Они уже терроризируют Украину, хуже не может быть,

– добавил политтехнолог.

К слову, в Пентагоне заявили, что сейчас подготовка к применению ядерного оружия в России не проводится.