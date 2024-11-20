Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что теперь перед Кремлем встала дилемма – что делать дальше.

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Какие 2 сигнала Запад дал Путину

В концепции Запада нет такого понятия превентивно. Однако наши союзники уже пользуются статьей 51 раздела VII Устава ООН, как в свое время Путин, когда объявил, что он "вынужден был бить по Украине, потому что НАТО приблизилось к российским границам".

Так же сейчас и Запад ссылается на 51 статью – будут удары по России,

– отметил Клочок.

Предоставление Украине разрешения на удары по России дает диктатору сразу два сигнала:

ответ КНДР и России, мол, вы точно не будете расширять военный блок;

готовность НАТО ударить по территории России, уничтожая ее военный потенциал.

Обратите внимание! Генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс сказал, что Путин может попытаться наказать Запад и США за пределами поля боя в Украине. Например, Россия передаст свое оружие другим странам, которые представляют угрозу для Запада.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", решение на удары по России принято двумя президентами США – Джо Байденом и Дональдом Трампом во время их встречи. Принятие этого решения в очередной раз подчеркивает, что американцы последовательны во внешней политике несмотря на то, кто сейчас возглавляет Белый дом.

На Западе пока нет понимания, как должна завершиться война. Однако перспективы завершения я вижу в том, что состоялся контакт Байдена и Си Цзиньпина. Обратите внимание, удары по России состоялись после их встречи. Я не говорю, что Си Цзиньпин их санкционировал, но его поставили в известность. По крайней мере он их не отрицал,

– добавил Клочок.

К слову, Джо Байден и Си Цзиньпин встречались 16 ноября в Перу. В Лиму оба политика прибыли для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В частности, во время встречи Байден призвал Китай использовать свое влияние на КНДР, чтобы предотвратить эскалацию войны против Украины.