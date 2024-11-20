Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що тепер перед Кремлем постала дилема – що робити далі.

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Які 2 сигнали Захід дав Путіну

У концепції Заходу немає такого поняття превентивно. Проте наші союзники вже користуються статтею 51 розділу VII Статуту ООН, як свого часу Путін, коли оголосив, що він "вимушений був бити по Україні, бо НАТО наблизилося до російських кордонів".

Так само зараз й Захід посилається на 51 статтю – будуть удари по Росії,

– зазначив Клочок.

Надання Україні дозволу на удари по Росії дає диктатору відразу два сигнали:

відповідь КНДР та Росії, мовляв, ви точно не будете розширювати військовий блок;

готовність НАТО вдарити по території Росії, знищуючи її військовий потенціал.

Зверніть увагу! Генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс сказав, що Путін може спробувати покарати Захід та США за межами поля бою в Україні. Наприклад, Росія передасть свою зброю іншим країнам, які становлять загрозу для Заходу.

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", рішення на удари по Росії ухвалене двома президентами США – Джо Байденом та Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі. Ухвалення цього рішення вкотре підкреслює, що американці послідовні у зовнішній політиці попри те, хто зараз очолює Білий дім.

На Заході поки немає розуміння, як має завершитися війна. Проте перспективи завершення я вбачаю у тому, що відбувся контакт Байдена й Сі Цзіньпіна. Зверніть увагу, удари по Росії відбулися після їхньої зустрічі. Я не кажу, що Сі Цзіньпін їх санкціонував, але його поставили до відома. Принаймні він їх не заперечив,

– додав Клочок.

До слова, Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрічалися 16 листопада у Перу. В Ліму обидва політики прибули для участі у форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зокрема, під час зустрічі Байден закликав Китай використовувати свій вплив на КНДР, щоб запобігти ескалації війни проти України.