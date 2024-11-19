У розмові з 24 Каналом генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс припустив, як Владімір Путін може покарати Захід, зокрема США, через надання дозволу Україні на удари по Курській області.

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Як Путін може відреагувати на рішення США

У Кремлі вже відреагували на дозвіл Україні на удари по території Росії західною зброєю. Зокрема, речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що це призведе до нової ескалації. Сам Путін поки що не прокоментував рішення Білого дому, проте не складно передбачити його реакцію.

Ми всі точно можемо передбачити, що російський диктатор скаже на це. Він використовує перебільшені формулювання про те, що подібні рішення є початком Третьої світової війни,

– мовив Джонс.

Протягом останніх трьох років Путін використовує тактику шантажу, тож не варто дивуватися, якщо цього разу вдасться до аналогічних методів. Однак президент Росії постійно демонструє нездатність підкріпити свої слова діями й дуже часто це просто порожні погрози.

"Я не очікую суттєвих змін у його стратегії. Можливо, він завдасть ще потужнішого удару по Україні або спробує покарати Захід та США за межами поля бою. Наприклад, Росія передасть свою зброю іншим країнам, які становлять загрозу для Заходу", – припустив генерал-майор Великої Британії.

Україна має право на самозахист

На думку Джонса, рішення про дозвіл на удари по Росії назріло давно. Захід підтримує Україну обладнанням та можливостями, але часто озброєння надавалося з обмеженнями щодо його використання. Союзники все ж таки надавали Україні далекобійну зброю, але не дозволяли використовувати її для самооборони.

Втім, обмеження на удари далекобійними ракетами суперечать правилам збройних конфліктів. Тому що Україна має повне право бити по військових цілях на території противника,

– додав генерал-майор Великої Британії.

До слова, радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що у рамках міжнародного права завдавати ударів по території Росії – це обов'язок країни, яка себе захищає, й тут не потрібні якісь окремі юридично оформлені дозволи.