Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, отметив, что Трамп пытается доказать, что он имеет влияние на Ким Чен Ына, вот он не сделал ни одного шага, выгодного Соединенным Штатам. Настоящая же причина может кроться в желании оказать влияние на другую страну.

Тайные договоренности Трампа с Ким Чен Ыном

Генерал-майор подчеркнул, что не понимает, почему американский президент называет северокорейского диктатора своим другом и говорит о нем с таким уважением. Это просто смешно и не соответствует действительности.

Ким Чен Ын запускает ракеты над Японией. Он предоставил войска, которые помогают убивать европейцев в Украине. Поэтому трудно по-настоящему это понять.

За последние несколько дней я прочитал несколько материалов, в которых говорилось о том, что некоторые представители Белого дома или администрации президента были недовольны Южной Кореей из-за ее сближения с Китаем. Президент Трамп также был недоволен тем, что Южная Корея отказалась помогать США в противостоянии с Ираном. Возможно, это наиболее вероятное объяснение, хотя логики в нем нет. Поскольку Южная Корея не захотела помогать в противостоянии с Ираном, Трамп решил как-то ее наказать. Это вполне в его стиле,

– предположил он.

В Европе и других странах уже видят, что президент Трамп воспринимает любые отношения как сделку. Либо вы помогаете ему достичь своей цели, либо он находит способ вас наказать. Это может означать отмену или сокращение учений, вывод войск, как, например, было с Германией, или любой другой шаг.

По мнению Ходжеса, это не соответствует стратегическим интересам США. Однако частично это объясняет, как и почему Трамп принимает те или иные решения. Интересно, что этот шаг не согласуется с стратегией заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, который называет Китай главной угрозой.

Соединенным Штатам следует усиливать свое присутствие в регионе. Однако вместо этого администрация сократила масштаб учений с Южной Кореей. Она также приостановила передачу Тайваню очередного пакета вооружений, а теперь еще и перебросила свой единственный авианосец из Тихого океана на Ближний Восток. Генерал-майор отметил, что для лидера Китая Си Цзиньпина это идеальный сценарий.

Годжес о договоренностях Трампа и Ким Чен Ына: смотрите видео