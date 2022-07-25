Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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По его словам, он сразу понимал, что договора о зерне, который дал команду подписать путин, российская сторона придерживаться не будет. Буквально на следующий день был ракетный удар по одесскому порту.

Дмитрий Гудков отметил, что с террористами бесполезно вести какие-то переговоры. Вел привел пример израильских спецслужб, которые уже давно решили не договариваться с террористами.

"Если сегодня пошел на встречу террористам и заплатил выкуп за заложников, то террористы поймут, что такая опция работает. Они будут и дальше захватывать заложников", – прокомментировал российский оппозиционный политик.

До 24 февраля я был сторонником разных дипломатических решений. Но сейчас я прекрасно понимаю, что с путиным ни о чем договариваться нельзя. Никаких обещаний, никаких договоренностей он выполнять не будет,

– сообщил Дмитрий Гудков.

"Я понимаю, почему Украина эти переговоры ведет. Это нужно было Эрдогану, который является союзником Украины. Очень важно, чтобы Эрдоган продолжал поставлять то, что он поставляет украинской армии. Но не нужно ждать каких-то результатов. Вообще никаких ожиданий не должно быть", – подытожил российский оппозиционный политик.

Что известно о зерновом договоре

Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия даже сутки не смогла продержаться после подписания договора о разблокировании портов. Ведь ракетный удар по Одессе буквально перечеркивает все, над чем в течение одного месяца работала как Украина, так и ООН и Турция.

россия, нарушившая так называемое "зерновое соглашение", продолжает придумывать бестолковые оправдания. На этот раз в кремле рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.

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