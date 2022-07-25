Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмітрій Гудков.

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За його словами, він одразу розумів, що договору щодо зерна, який дав команду підписати путін, російська сторона дотримуватися не буде. Буквально наступного дня був ракетний удар по одеському порту.

Дмітрій Гудков зазначив, що з терористами марно вести якісь перемовини. Вів навів приклад ізраїльських спецслужб, які вже давно вирішили не домовлятися з терористами.

"Якщо сьогодні пішов на зустріч терористам та заплатив викуп за заручників, то терористи зрозуміють, що така опція працює. Вони будуть й далі захоплювати заручників", – прокоментував російський опозиційний політик.

До 24 лютого я був прихильником різних дипломатичних рішень. Але зараз я чудово розумію, що з путіним ні про що домовлятися не можна. Ніяких обіцянок, ніяких домовленостей він виконувати не буде,

– повідомив Дмітрій Гудков.

"Я розумію чому Україна ці перемовини веде. Це потрібно було Ердогану, який є союзником України. Дуже важливо, щоб Ердоган продовжував постачати те, що він постачає українській армії. Але не потрібно чекати якихось результатів. Взагалі ніяких очікувань неповинно бути", – підсумував російський опозиційний політик.

Що відомо про зерновий договір

Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

російські загарбники 23 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив на тому, що росія навіть добу не змогла протриматись після підписання договору про розблокування портів. Адже ракетний удар по Одесі буквально перекреслює усе, над чим упродовж не одного місяця працювала як Україна, так і ООН та Туреччина.

росія, яка порушила так звану "зернову угоду", продовжує вигадувати недолугі виправдання. Цього разу в кремлі розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.

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