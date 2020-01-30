Договоренности нет, – Россия о новом обмене пленными с Украиной

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о договоренности РФ и Украины по организации нового обмена удерживаемыми лицами.

Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге, что если бы были какие-то переговоры по обмену, она брала бы в них участие, пишет ТАСС.

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Как показывает практика, с началом работы по обмену гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало,

– сказала она.

Российская омбудсмен также отметила, что имеет постоянный контакт с украинским коллегой Людмилой Денисовой. Однако пока они не проводили никакой сверки документов или списков, связанных с обменом.

Заметим, 23 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о новом освобождении украинцев, удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Обмены пленными между Украиной и Россией: главное

Первый обмен состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

Тогда же Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них харьковские террористы и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.