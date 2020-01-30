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      Домовленості немає, – Росія про новий обмін полоненими з Україною

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      Москалькова заявила, що Росія не має домовленостей з Україною про новий обмін / tass.ru

      Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що немає інформації про домовленості РФ та України щодо організації нового обміну утримуваними особами.

      Москалькова сказала російським журналістам у Страсбурзі, що якби були якісь переговори щодо обміну, вона брала б у них участь, пише ТАСС.

      До теми: Обмін полоненими: експерт розповів про важливі застереження

      Як показує практика, з початком роботи щодо обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула тільки заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з іншого боку сигналів поки не надходило,
      – сказала вона.

      Російська омбудсмен також відзначила, що має постійний контакт з українською колегою Людмилою Денісовою. Однак наразі вони не проводили жодної звірки документів або списків, пов'язаних з обміном.

      Зауважимо, 23 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про нове звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованій території Донбасу та в Росії. Окрім того, Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.

      У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

      Обміни полоненими між Україною та Росією: головне

      Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Звільнені з російського полону українці
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

      Другий обмін пройшов 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

      Тоді ж Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них харківські терористи та скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Тетяна Москалькова Людмила Денісова
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