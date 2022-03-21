Договорились о поддержке – Зеленский о разговоре с Борисом Джонсоном

На 25 сутки войны России против Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он отметил, что российские военные никак не находят "нацистов", которых сами же придумали, украинцев с цветами, а также дорогу домой.

В новом обращении Президент Украины упомянул о разговоре с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Зеленский поговорил с Джонсоном

Глава нашего государства подчеркнул, что в разговоре с Джонсоном – настоящим другом Украины, который не колеблется и не ищет отговорок, договорились о конкретной поддержке на саммитах на следующей неделе – "Большой семерки" и НАТО.

Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть,

– подытожил Зеленский.

Великобритания продолжит поддерживать Украину

Борис Джонсон 20 марта написал, что главная цель разговора с президентом Владимиром Зеленским – выяснить, как именно ему нужно продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7. Эти мероприятия пройдут на этой неделе.

Он также подчеркнул, что Великобритания продолжит усиливать военную, экономическую, дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 20 марта

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