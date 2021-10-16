Доходы от таможни выросли, – Данилов оценил эффект от санкций против контрабандистов

Санкции против контрабандистов в Украине уже дают ожидаемый результат. Говорится, в частности, о росте поступлений от таможни.

Впрочем, в Совете национальной безопасности и обороны надеются, что они будут продолжать расти и дальше. Об этом заявил глава ведомства Алексей Данилов.

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Чиновник отметил, что после введения ограничительных мер в отношении контрабандистов, поступления на таможне выросли на 47 миллиардов гривен. "Мы хотели больше, но пока так", – добавил он. Данилов также заверил, что этот вопрос контролирует президент Зеленский. Секретарь СНБО рассказал, что во второй половине октября состоятся встречи с руководителем таможни, министром финансов, главой СБУ и представителями СНБО. "Думаю, определенные лица потеряют свои должности", – анонсировал он.

Наказание за контрабанду

Обратите внимание! Зеленский хочет отправлять контрабандистов за решетку на 20 лет. Глава государства уже дал поручение решить этот вопрос на законодательном уровне. Еще в июле Рада одобрила законопроект о криминализации контрабанды. Согласно ему, нарушителям сейчас грозят штрафы до 2 миллионов гривен, или же заключение до 12 лет.

Что этому предшествовало