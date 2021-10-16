Доходы от таможни выросли, – Данилов оценил эффект от санкций против контрабандистов
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Санкции против контрабандистов в Украине уже дают ожидаемый результат. Говорится, в частности, о росте поступлений от таможни.
Впрочем, в Совете национальной безопасности и обороны надеются, что они будут продолжать расти и дальше. Об этом заявил глава ведомства Алексей Данилов.
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Чиновник отметил, что после введения ограничительных мер в отношении контрабандистов, поступления на таможне выросли на 47 миллиардов гривен. "Мы хотели больше, но пока так", – добавил он. Данилов также заверил, что этот вопрос контролирует президент Зеленский. Секретарь СНБО рассказал, что во второй половине октября состоятся встречи с руководителем таможни, министром финансов, главой СБУ и представителями СНБО. "Думаю, определенные лица потеряют свои должности", – анонсировал он.
Наказание за контрабанду
Обратите внимание! Зеленский хочет отправлять контрабандистов за решетку на 20 лет. Глава государства уже дал поручение решить этот вопрос на законодательном уровне. Еще в июле Рада одобрила законопроект о криминализации контрабанды. Согласно ему, нарушителям сейчас грозят штрафы до 2 миллионов гривен, или же заключение до 12 лет.
Что этому предшествовало
- Впервые контрабандисты попали под санкции СНБО в апреле 2021 года. Тогда в соответствующем списке появилось 4 одесситов и по 2 человека из Львова, Закарпатья и Буковины.
- Уже 15 апреля Совет нацбезопасности и обороны принял новые ограничения в отношении лиц, связанных с контрабандистской деятельностью. Тогда ограничительные меры применили к 12 физическим и юридическим лицам.
- 21 апреля президент ввел в действие пакет санкций СНБО. Речь шла о применении персональных экономических и других ограничений в отношении 13 граждан и 95 компаний.