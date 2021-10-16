Втім, у Раді національної безпеки та оборони сподіваються, що вони продовжуватимуть зростати й надалі. Про це заявив очільник відомства Олексій Данілов.

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Посадовець наголосив, що після запровадження обмежувальних заходів щодо контрабандистів, надходження на митниці зросли на 47 мільярдів гривень. "Ми хотіли більше, але поки так", – додав він. Данілов також запевнив, що це питання контролює президент Зеленський. Секретар РНБО розповів, що у другій половині жовтня відбудуться зустрічі з керівником митниці, міністром фінансів, очільником СБУ та представниками РНБО. "Думаю, певні особи втратять свої посади", – анонсував він.

Покарання за контрабанду

Зверніть увагу! Зеленський хоче відправляти контрабандистів за ґрати на 20 років. Глава держави вже дав доручення розв'язати це питання на законодавчому рівні. Ще у липні Рада схвалила законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Згідно з ним, порушникам наразі загрожують штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язнення до 12 років. Що цьому передувало