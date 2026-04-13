Дойдет ли пыль из Сахары до Украины: в Укргидрометцентре ответили

В воздухе над Средиземным морем сейчас происходит перенос незначительного количества пыли в направлении Юга Италии. Это потенциально могло бы вызвать поступление пыли из Сахары в Украину.

Подробности ситуации рассказали в Укргидрометцентре, анализируя спутниковые данные EUMETSAT.

Есть ли угроза пустынной пыли для Украины?

Специалисты отметили, что в течение ближайших двух суток над нашей страной будут преобладать северо-западные воздушные потоки, которые не будут способствовать распространению пыли из пустыни Сахары на территорию Украины.

Справочно! Сахара – это самая большая пустыня мира, расположена в Северной Африке. Площадь Сахары составляет более 9 миллионов километров. Стоит заметить, что пустыня выбрасывает от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли в год. Большинство быстро оседает, однако иногда она долетает до Европы, Латинской Америки и даже США.

При этом уже 16 апреля произойдет смена движения воздушных масс на западное. Из-за этого могут возникнуть предпосылки для появления небольшого количества пыли из Сахары на крайний запад Украины.

Вместе с тем, возможные концентрации будут низкими и не будут иметь ощутимого влияния на качество воздуха,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Там также отметили, что продолжают следить за ситуацией и оперативно информировать о возможных изменениях.

Перемещение воздушных масс над Средиземным морем: смотрите спутниковые данные, исследованные Укргидрометцентром

Напомним, что подобная угроза надвигалась на украинские земли и раньше. В частности, весной 2024 года пыль из Сахары добралась до Киева. Тогда в КГГА предупреждали, что африканская пыль опасна для детей, пожилых людей и лиц с респираторными заболеваниями. Украинцам рекомендовали ограничить прогулки, закрывать окна и пить много воды.

