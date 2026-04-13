О погоде на 14 апреля подробно рассказали в Укргидрометцентре.
Чего ожидать от погоды 14 апреля?
Осадки во вторник не прогнозируются, только на Востоке Украины возможен дождь. При этом по стране будет веять северо-западный ветер, а на западе – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в восточных и Сумской областях местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.
Вместе с тем, в воздухе ожидаются ночные заморозки на Правобережье 0 – 3 градуса, на остальной территории температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, кроме восточных областей.
На поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса; днем от 11 до 16 градусов тепла, на Закарпатье до +19, на востоке и северо-востоке +7...+12.
Важно! В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.
Какой будет температура воздуха днем в крупных городах?
- Киев +14...+16
- Ужгород +16...+18
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +13...+15
- Винница +13...+15
- Одесса +13...+15
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +12...+14
- Сумы +10...+12
- Полтава +12...+14
- Днепр +13...+15
- Запорожье +13...+15
- Донецк +12...+14
- Луганск +10...+12
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды на 14 апреля / Изображение Укргидрометцентра
Когда в Украине потеплеет?
Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что в конце этой недели в Украине ожидается заметное потепление.
В апреле в целом не прогнозируют интенсивных снегопадов. В то же время из-за холодных слоев атмосферы выше возможен мокрый снег, однако он не будет задерживаться и быстро таять.