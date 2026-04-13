О погоде на 14 апреля подробно рассказали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 14 апреля?

Осадки во вторник не прогнозируются, только на Востоке Украины возможен дождь. При этом по стране будет веять северо-западный ветер, а на западе – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в восточных и Сумской областях местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Вместе с тем, в воздухе ожидаются ночные заморозки на Правобережье 0 – 3 градуса, на остальной территории температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, кроме восточных областей.

На поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса; днем от 11 до 16 градусов тепла, на Закарпатье до +19, на востоке и северо-востоке +7...+12.

Важно! В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Какой будет температура воздуха днем в крупных городах?

Киев +14...+16

Ужгород +16...+18

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +13...+15

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +13...+15

Винница +13...+15

Одесса +13...+15

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +13...+15

Чернигов +12...+14

Сумы +10...+12

Полтава +12...+14

Днепр +13...+15

Запорожье +13...+15

Донецк +12...+14

Луганск +10...+12

Харьков +10...+12

Прогноз погоды на 14 апреля / Изображение Укргидрометцентра

