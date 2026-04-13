Про погоду на 14 квітня детально розповіли в Укргідрометцентрі.

Актуально Заморозки в Україні тривають: у низці областей – помаранчевий рівень небезпеки

Чого очікувати від погоди 14 квітня?

Опади у вівторок не прогнозуються, лише на Сході України можливий дощ. При цьому країною віятиме північно-західний вітер, а на заході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Удень у східних і Сумській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Разом з тим, у повітрі очікуються нічні заморозки на Правобережжі 0 – 3 градуси, на решті території температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, окрім східних областей.

На поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси; вдень від 11 до 16 градусів тепла, на Закарпатті до +19, на сході та північному сході +7…+12.

Важливо! В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть нашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Якою буде температура повітря вдень у великих містах?

Київ +14...+16

Ужгород +16...+18

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +13...+15

Чернівці +14...+16

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +13...+15

Вінниця +13...+15

Одеса +13...+15

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +14...+16

Черкаси +13...+15

Чернігів +12...+14

Суми +10...+12

Полтава +12...+14

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +12...+14

Луганськ +10...+12

Харків +10...+12

Прогноз погоди на 14 квітня / Зображення Укргідрометцентру

Коли в Україні потеплішає?