Дойти до Мариуполя оккупированными 120 километрами пока невозможно, – Зеленский
21 апреля 2022 , 11:57Читати новину українською
Источник:Слуга Народа
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью объяснил, почему наши военные не могут сейчас разблокировать Мариуполь
Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия не может пройти в Мариуполь 120 километров оккупированного пути из-за обстрелов.
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"Это правда – на сегодняшний день мы сделать это не можем", – отметил Президент Украины.
Гуманитарные коридоры из Мариуполя
"Мы договариваемся, открываем и некоторые люди оттуда уезжают", – прокомментировал Владимир Зеленский.
Однако он акцентировал, что есть тысячи людей, заблокированных в городе, ведь Россия не дает им выйти из плена.
Какая ситуация в Мариуполе
- Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении сражаются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа, город уничтожен обстрелами россиян.
- Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как объяснили наши военные. Не было ведь подтверждения третьей стороны.
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