Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в разговоре с 24 Каналом выразила свою позицию относительно обысков у сотрудников НАБУ. Также ГБР сообщило о подозрения трем сотрудникам НАБУ, которые в 2021 и 2023 годах совершили ДТП с пострадавшими.

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Какова реакция НАБУ на обыски детективов?

Богуславец отметила, что деятельность НАБУ и САП очень невыгодна некоторым высоким должностным лицам, в частности тем, что получили подозрения от НАБУ.

Параллельно с обысками в НАБУ по государственной измене у его работника проводится спецпроверка САП о соблюдении государственной тайны,

– отметила она.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" предположила, что в результате этого определенные государственные органы могут получить доступ ко всем негласных следственных действий, операций, мероприятий, которые есть в производстве на НАБУ и САП. В частности, по кейсам, по которым нет подозрений.

Существует риск, что уголовные дела, которые являются публичными и о которых спрашивают международники, о которых знает весь мир и Украина, будут похоронены,

– предположила она.

Также в этот день проходят обыски у детективов НАБУ по делам о ДТП, которые уже давно закрыты.

Мы не получили объяснений ни от СБУ, ни от ГБР, ни от Офиса Генерального прокурора о проведении 70 обысков без решения суда – почему была такая срочность и необходимость проведения внесудебных арестов и обысков,

– подчеркнула Богуславец.

Кроме того, по ее словам, все эти события происходят в день, когда в Украине нет руководителей НАБУ и САП.

Обратите внимание! У НАБУ сообщили, что на момент начала обысков директор Бюро Семен Кривонос находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Кривонос принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину.

В то же время НАБУ, как отметила председатель Антикоррупционного центра "Межа", дало объяснения по подозрению действующего работника отдела в связях с врагом и в сливе информации. В ведомстве отметили, что это лицо ранее было работником МВД и тогда передавало информацию работнику Управления государственной охраны (УГО). После событий 2014 года этот сотрудник УГО перешел на сторону врага.

В НАБУ объясняют, что им было известно об этом кейсе. Бюро несколько раз обращалось в СБУ, которое проводило расследование дела о государственной измене, о подтверждении или опровержении того, есть ли состав преступления в действиях работника НАБУ. СБУ устно сообщила, что доказательств его участия в антигосударственной деятельности нет.

НАБУ обращалось в СБУ о предоставлении официального документального подтверждения результатов проверки, чтобы принять обоснованное решение – о возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы. Однако ответа не получило.

Мы требуем абсолютно прозрачного процесса. Также допускаем, что в любом государственном органе может быть предатель. Но тогда вся информация и процесс должны быть открытыми. Сейчас видим разные позиции, которые противоречат друг другу. Также не хватает доказательной базы,

– отметила Мартына Богуславец.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" добавила, что этот процесс будет отслеживаться, поскольку давление на действующие независимые правоохранительные институты невозможно на четвертом году полномасштабного вторжения.

Напомним, что 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ. Руководителю межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову было объявлено подозрение в пособничестве России, он был задержан. По данным правоохранителей, выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.

Также задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в закрытом подразделении "Д-2". Он шпионил для ФСБ, а его подрывную деятельность координировал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича.