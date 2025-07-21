Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у розмові з 24 Каналом висловила власну позицію щодо обшуків у співробітників НАБУ. Також ДБР повідомило про підозри трьом співробітникам НАБУ, які у 2021 та 2023 роках скоїли ДТП з потерпілими.

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Яка реакція НАБУ на обшуки детективів?

Богуславець наголосила, що діяльність НАБУ та САП дуже невигідна деяким високим посадовцям, зокрема тим, що отримали підозри від НАБУ.

Паралельно з обшуками у НАБУ щодо державної зради у його працівника проводиться спецперевірка САП про дотримання держаної таємниці,

– зазначила вона.

Голова Антикорупційного центру "Межа" припустила, що внаслідок цього певні державні органи можуть отримати доступ до всіх негласних слідчих дій, операцій, заходів, які є в провадженні на НАБУ та САП. Зокрема, по кейсах, по яких немає підозр.

Існує ризик, що кримінальні справи, які є публічними і про які запитують міжнародники, про які знає весь світ і Україна, будуть поховані,

– припустила вона.

Також у цей день відбуваються обшуки у детективів НАБУ щодо справ про ДТП, які вже давно закриті.

Ми не отримали пояснень ані від СБУ, ані від ДБР, ані від Офісу Генерального прокурора щодо проведення 70 обшуків без ухвали суду – чому була така нагальність і необхідність проведення безсудових арештів і обшуків,

– підкреслила Богуславець.

Крім того, за її словами, всі ці події відбуваються у день, коли в Україні немає керівників НАБУ і САП.

Зверніть увагу! У НАБУ повідомили, що на момент початку обшуків директор Бюро Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Кривонос ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.

Водночас НАБУ, як зауважила голова Антикорупційного центру "Межа", дало пояснення щодо підозри чинного працівника відділу у зв'язках із ворогом та у зливі інформації. У відомстві зазначили, що ця особа раніше була працівником МВС і тоді передавала інформацію працівнику Управління державної охорони (УДО). Після подій 2014 року цей співробітник УДО перейшов на бік ворога.

У НАБУ пояснюють, що їм було відомо про цей кейс. Бюро декілька разів зверталося до СБУ, яке проводило розслідування справи про державну зраду, щодо підтвердження чи спростування того, чи є склад злочину в діях працівника НАБУ. СБУ усно повідомила, що доказів його участі в антидержавній діяльності немає.

НАБУ зверталося до СБУ щодо надання офіційного документального підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення – щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Однак відповіді не отримало.

Ми вимагаємо абсолютно прозорого процесу. Також допускаємо, що у будь-якому державному органу може бути зрадник. Але тоді вся інформація та процес мають бути відкритими. Зараз бачимо різні позиції, які суперечать одна одній. Також не вистачає доказової бази,

– наголосила Мартина Богуславець.

Голова Антикорупційного центру "Межа" додала, що цей процес буде відстежуватись, оскільки тиск на чинні незалежні правоохоронні інституції є неможливим на четвертому році повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 21 липня, СБУ та Офіс генпрокурора здійснили обшуки у детективів НАБУ. Керівнику міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову було оголошено підозру у пособництві Росії, він був затриманий. За даними правоохоронців, виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

Також затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в закритому підрозділі "Д-2". Він шпигував для ФСБ, а його підривну діяльність координував Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича.