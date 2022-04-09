Доказательств преступления России в Краматорске предостаточно, – Лещенко разобрал ложь Кремля

Сергей Лещенко заявил, что Россия пытается всеми доступными методами переложить ответственность за обстрел вокзала в Краматорске на Украину.

Государство-террорист вбрасывает через анонимные и пропагандистские каналы разнообразные фейки. Об этом журналист сообщил на брифинге 9 апреля, пишет 24 канал.

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На самом деле, доказательств того, что именно Россия стоит за смертями в Краматорске более чем достаточно,

– сказал Сергей Лещенко.

Данные Министерства обороны США

Официальные органы, в частности Пентагон, информирует о том, что ракетный удар из комплекса "Точка-У" по железнодорожному вокзалу, в результате которого погибли более 50 человек, был совершен именно российскими военными.

На это указывают:

разведывательные данные;

аэросъемки, находящегося в распоряжении министерства обороны США.

Пост Царева о нападении на железную дорогу

Журналист отметил, что одним из доказательств также может служить и пост Олега Царева, в котором прислужник Путина указывал, что "максимум тремя точечными ударами по железнодорожным путям можно парализовать все движение на многие месяцы".

Фактически он не просто призывал, а объявлял заранее планы государства-агрессора,

– объяснил представитель СМИ.

Заявление России об отсутствии "Точки-У"

Сергей Лещенко подчеркнул, что доказывает причастность России к нападению и заявление страны-агрессора о том, что у нее нет "Точки-У" на вооружении.

Оно разбивается о предварительные сообщения, когда публиковались ракетные пуски с "Точки-У" в ходе совместных учений с Беларусью, которые проходили в феврале 2022 года,

– сказал журналист.

"Соответственно, наличие этого вооружения никем не оспаривается, наличие планов бомбардировать железнодорожную инфраструктуру никем не оспаривается", – подытожил представитель СМИ.

Ранее Сергей Лещенко предоставил другие доказательства причастности России к нападению на железнодорожный вокзал в Краматорске.

Брифинг Сергея Лещенко: смотрите видео