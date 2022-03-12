Накануне появились данные об вероятном вторжении Беларуси, которое могло начаться уже вечером 11 марта. Однако спикер Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились в Украину, пока нет.

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"Мы не отслеживаем неизбежное вмешательство белорусских сил. Но это не значит, что этого не может произойти", – акцентировали в Пентагоне.

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