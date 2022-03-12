Напередодні з'явилися дані про імовірне вторгнення Білорусі, яке могло початися вже ввечері 11 березня. Проте речник Пентагону Джон Кірбі наголосив, що ніяких ознак того, що білоруські сили перемістилися в Україну, наразі немає.

До теми Лукашенко і Путін домовилися про постачання Мінську сучасних зразків військової техніки

"Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися", – додали в Пентагоні.

Водночас Джон Кірбі акцентував на нових заявах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його армія "стане на захист тилу російських військ у разі нападу на них".

За словами речника Міноборони США, це вперше поплічник Путіна заговорив про імовірне застосування своїх сил у війні проти України.

Що відомо про імовірний напад Білорусі

11 березня Генштаб ЗСУ повідомив про можливі провокації росіян на території Білорусі. Уже в обід літаки загарбників вилетіли з білоруської території, зайшли в повітряний простір України та розвернулись. А далі – обстріляли село Копані, а також пункти Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

Згодом у Міноборони Білорусі спростували цю інформацію, мовляв, ніяких обстрілів не було. В Україні припускають, що ця провокація була "приурочена" до зустрічі двох диктаторів – Лукашенка та Путіна, яка відбулася у Москві.

Зрештою, опосередковано Білорусь і так залучена до війни проти України, адже з її території Росія завдає ударів по наших містах і селах. Самі ж білоруські солдати не хочуть воювати проти українців, про що неодноразово заявляла наша розвідка.

Важливо – звернення Арестовича до білорусів: дивіться відео