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24 Канал Главные новости От прекурсоров до ракет: в Великобритании представили доказательства зависимости России от ее союзников
23 октября, 13:53
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От прекурсоров до ракет: в Великобритании представили доказательства зависимости России от ее союзников

София Рожик

Оборонный комитет парламента Великобритании обнародовал доказательства зависимости России от союзников. Собранные специалистами материалы подробно описывают масштабную помощь со стороны Китая, КНДР, Ирана и Беларуси.

Как свидетельствуют обнародованные материалы Оборонного комитета Палаты общин парламента Великобритании, международная сеть партнеров оказывает Москве беспрецедентную поддержку в ведении длительной войны на истощение. Иностранная помощь позволяет Кремлю обходить санкции и поддерживать работу военно-промышленного комплекса.

Поставки сырья из Китая для производства БПЛА

В документах зафиксированы факты поставок из Китая товаров двойного назначения.

В частности, китайская компания Jilin Chemical Fiber Group является ключевым звеном в отправке прекурсора для изготовления углеродного волокна на российское предприятие "Алабуга-Волокно".

С 2022 года российская компания объявила как минимум девять тендеров на транспортировку, таможенное оформление и страхование грузов из Китая. Полученное сырье предприятие перерабатывает в материалы для производства ударных дронов "Герань" и других образцов вооружения.

Военное сотрудничество России с Ираном и КНДР

Иран не только поставляет России ударные беспилотники Shahed-131/136, но и помогает наладить их производство в Татарстане.

Кроме того, в военных кругах обсуждаются возможные ответные поставки в Тегеран российских истребителей Су-35 и систем противовоздушной обороны.

Северная Корея стала критическим источником артиллерийских боеприпасов, ракет и военного персонала для российской армии.

В ответ Пхеньян получает доступ к российским технологиям в сфере ракетостроения, беспилотников, спутниковых систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Интеграция белорусского оборонного комплекса

После начала полномасштабного вторжения Беларусь максимально интегрировалась в оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Минск поставляет тяжелые колесные шасси для ракетных комплексов и оптико-электронные системы для российской бронетехники.

Кроме того, на белорусской территории функционируют совместные учебно-боевые центры, где подготовка военных проходит по российским стандартам.

Благодаря этому сотрудничеству Москва сохраняет возможность наращивать военный потенциал и оказывать давление на восточный фланг НАТО.

Напомним, что 19 октября ГУР обнародовало данные о 37 иностранных компонентах в российских навигационных модулях "Комета". Годовой объем заказа этой техники для ракет и дронов России превысил 100 тысяч единиц.

Среди идентифицированных деталей оказалась номенклатура почти двух десятков производителей из США, Китая, Швейцарии, Японии и Тайваня.