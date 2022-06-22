Докажите готовность отстаивать ценности, которые Украина уже отстаивает, – Кличко лидерам ЕС

Владимир Кличко обратился к европейским политикам, чиновникам и всем гражданам Евросоюза. Он призвал европейское сообщество поддержать Украину и предоставить статус кандидата в члены ЕС.

Он подчеркнул, что Украина – это не только щит Европы. Он отметил, что в нашей стране есть отличные возможности для развития.

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Он призвал лидеров ЕС показать, что они готовы отстаивать ценности, которые сейчас приходится отстаивать в нашей стране ценой жизней украинцев.

Призываем всех, кто причастен к этому решению: докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина уже отстаивает. Сегодня лишь две тысячи километров разделяют два мира: европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую Россию, где свобода и демократия являются главными врагами,

– сказал Кличко.

Он подчеркнул, что Украина имеет право быть частью Европы и доказала это не раз.

Президент Еврокомиссии заявила, что "ради европейской перспективы украинцы готовы умереть". Я хочу, чтобы украинцы жили, жили в свободе и демократии. На Майдане Незалежности 8 лет назад звучало: "Украина – это Европа". С тех пор мы ежедневно защищаем наше право быть частью Европы,

– добавил Владимир.

Украина готова много работать для вступления в ЕС

Кличко заверил европейских лидеров, что "Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом Союза". Хотя это огромный вызов для страны как в экономическом, так и в социальном плане.

Но мы можем рассчитывать на свои мощные элементы. Наша страна богата своей землей и, прежде всего, богата своими людьми. Украинцы трудолюбивы, усердны и находятся в авангарде цифровизации. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего,

– подчеркнул Кличко.

23 и 24 июня в Брюсселе состоится саммит ЕС, на котором должно быть принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.