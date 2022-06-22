Він наголосив, що Україна – це не лише щит Європи. Він зауважив, що в нашій країні є чудові можливості для розвитку.

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Він закликав лідерів ЄС показати, що вони готові відстоювати цінності, які зараз доводиться відстоювати нашій країні ціною життів українців.

Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів розділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічну Росію, де свобода і демократія є головними ворогами,

– сказав Кличко.

Він наголосив, що Україна має право бути частиною Європи і довела це не один раз.

Президент Єврокомісії заявила, що "заради європейської перспективи українці готові померти". Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані Незалежності 8 років тому лунало: "Україна – це Європа". Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи,

– додав мер Києва.

Україна готова багато працювати для вступу в ЄС

Кличко запевнив європейських лідерів у тому, що "Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу". Хоч це величезний виклик для країни як в економічному, так і соціальному плані.

Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і передусім багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та знаходяться в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього,

– підкреслив Кличко.

23 та 24 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому має бути ухвалено рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу.