Буданов доложил Зеленскому о слабых местах России

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное во вторник, 8 июля.

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Что известно о докладе Буданова

Владимир Зеленский рассказал подробности доклада руководителя ГУР МО. В частности, речь шла о процессе обменов военнопленными с российской стороной, о которых договаривались еще раньше, а также уязвимых местах России.

Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть у России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается – реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена,

– сказал президент.

К слову, ранее в разведке сообщали, что Россия сейчас расширяет военное присутствие в Армении, в городе Гюмри, на фоне недавнего обострения отношений с Азербайджаном, пытаясь дестабилизировать ситуацию.