Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента, оприлюднене у вівторок, 8 липня.

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Що відомо про доповідь Буданова

Володимир Зеленський розповів подробиці доповіді керівника ГУР МО. Зокрема, обговорили процес обмінів військовополоненими з російською стороною, про які домовлялися ще раніше, а також вразливі місця Росії.

Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону,

– сказав президент.

До слова, раніше у розвідці повідомляли, що Росія наразі розширює військову присутність у Вірменії, у місті Ґюмрі, на тлі нещодавнього загострення відносин з Азербайджаном, намагаючись дестабілізувати ситуацію.