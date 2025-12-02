Сорокин не оказывал заключенным надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".
Что известно о подозрении Сорокину?
Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора заочно предъявили подозрение Илье Сорокину – врачу из колонии №10 в Мордовии, которого журналисты "Схем" ("Радио Свобода") ранее установили как "Доктора Зло".
В расследовании говорилось о том, что медик унижал и пытал украинских военнопленных, отказывая им в лечении. По данным журналистов, его действия могли привести к смертям нескольких украинцев, удерживаемых в колонии.
Ему инкриминируют нарушение статьи уголовного кодекса о "жестоком обращении с военнопленными".
В материалах подозрения собраны показания по меньшей мере девяти освобожденных украинцев. Они рассказывают, что Сорокин вместо медицинской помощи применял к ним электрошокер во время осмотров и проверок, а также совершал другие насильственные действия.
Кто такой "Доктор Зло"?
Илья Сорокин, врач в российской колонии №10, подозревается в издевательствах и пытках украинских военнопленных, включая применение электрошокера и игнорирование медицинских жалоб.
Расследователи "Схем" узнали, что с врачом колонии №10 столкнулись по меньшей мере 177 украинских военнопленных.
Бывшие пленные свидетельствовали о его жестокости, что привело к смерти одного военнопленного, тайные спецтюрьмы России используются для содержания и пыток украинцев.
Официальные источники подтвердили работу Сорокина в колонии, несмотря на его отрицания.