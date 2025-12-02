Сорокин не оказывал заключенным надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

Что известно о подозрении Сорокину?

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора заочно предъявили подозрение Илье Сорокину – врачу из колонии №10 в Мордовии, которого журналисты "Схем" ("Радио Свобода") ранее установили как "Доктора Зло".

В расследовании говорилось о том, что медик унижал и пытал украинских военнопленных, отказывая им в лечении. По данным журналистов, его действия могли привести к смертям нескольких украинцев, удерживаемых в колонии.

Ему инкриминируют нарушение статьи уголовного кодекса о "жестоком обращении с военнопленными".

В материалах подозрения собраны показания по меньшей мере девяти освобожденных украинцев. Они рассказывают, что Сорокин вместо медицинской помощи применял к ним электрошокер во время осмотров и проверок, а также совершал другие насильственные действия.

Кто такой "Доктор Зло"?