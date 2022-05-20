Эту информацию подтвердил журналистам спикер Совета национальной безопасности США. Он вечером 20 мая даже рассказал некоторые детали относительно поехавшего туда лица.

Исторический и сверхважный шаг - "слуга народа" о 40 миллиардах для Украины от США



Какую именно деталь обнародовали

По словам спикера, законопроект везет не просто человек, который связан с госуправлением США. Мол, это не случайно избранное лицо, хорошо знающее страну, куда едет.

Законопроект доставляют в Южную Корею для подписания президентом, и его несут некоторые, кто уже ездил в регион в рамках своих официальных обязанностей,

– заявил представитель Нацбезопасности.

Пока личность этого человека не раскрывают, ведь этого требуют определенные протоколы безопасности. Вероятно, президент Байден подпишет документ закона о помощи уже совсем скоро. Накануне стало известно, что решение о доставке он принял, чтобы не ожидать своего возвращения в США.

Главное об этой помощи нашему государству

Сенат Конгресса США поддержал предоставление финансовой помощи Украине. Выделение 40 миллиардов долларов из бюджета поддержало большинство сенаторов – 86 человек. Лидер большинства Сената США либерал Чак Шумер сказал, что государство поддерживает народ Украины, потому что только придерживается своего слова. Выделенная поддержка позволит покрыть потребности, возникшие в результате полномасштабного вторжения России на нашу территорию, которое началось 24 февраля.

Владимир Зеленский выразил благодарность США сразу после принятия закона 19 мая. Президент Украины акцентировал – это "весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом".

Обратите внимание! Также Джо Байден подпишет другой указ. Речь идет о предоставлении Украине дополнительных 100 миллионов долларов . Эта поддержка будет направлена исключительно на военную помощь – артиллерийские боеприпасы и радары.

Закон пытался блокировать один из сенаторов

Оказание такой весомой поддержки Украине было принято не единогласно. Перед этим было много прений и 11 сенаторов даже проголосовали против. Один из самых скандальных представителей Сената даже пытался блокировать законопроект. Речь идет о Ренде Пола, который является республиканцем.

Этот политик был одним из самых приближенных и преданных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме этого он "засветился" на откровенной приверженности Путину.

В частности, в 2018 году отправился в Москву, чтобы передать письмо от Трампа российскому президенту. Сенатор назвал это взаимодействие с кремлевским диктатором "честью". Однако попытка блокировать принятие закона о помощи Украине могла быть не связана с Россией.

Неделей ранее Пол таким образом блокировал принятие закона о защите работников судов США, крайне необходимым. Поэтому это, скорее, типичное поведение этого политика.

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