Цю інформацію підтвердив журналістам речник Ради національної безпеки США. Він ввечері 20 травня навіть розповів деякі деталі щодо особи, яка туди поїхала.

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Яку саме деталь оприлюднили

За словами речника законопроєкт везе не просто людина, яка пов'язана з держуправлінням США. Мовляв, це не випадково обрана особа, що добре знає країну, куди їде.

Законопроєкт доставляють до Південної Кореї для підписання президентом, і його несе дехто, хто вже їздив до регіону в рамках своїх офіційних обов’язків,

– заявив речник Нацбезпеки.

Наразі особу цієї людини не розкривають, адже цього вимагають певні протоколи безпеки. Ймовірно, президент Байден підпише документ закону про допомогу вже зовсім скоро. Напередодні стало відомо, що рішення про доставлення він ухвалив, щоб не очікувати до свого повернення до США.

Головне про цю допомогу нашій державі

Сенат Конгресу США підтримав надання фінансової допомоги Україні. Виділення 40 мільярдів доларів із бюджету підтримала більшість сенаторів – 86 осіб. Лідер більшості Сенату США ліберал Чак Шумер сказав, що держава підтримує народ України, бо лише дотримується свого слова. Виділена підтримка дозволить покрити потреби, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, яке розпочалося 24 лютого.

Володимир Зеленський висловив подяку США одразу після ухвалення закону 19 травня. Президент України акцентував – це "вагомий внесок США у відновлення миру та безпеки в Україні, Європі та світі загалом".

Зверніть увагу! Також Джо Байден підпише й інший указ. Мовиться про надання Україні додаткових 100 мільйонів доларів. Ця підтримка буде спрямована суто на військову допомогу – артилерійські боєприпаси та радари.

Закон намагався блокувати один із сенаторів

Надання такої вагомої підтримки Україні ухвалили не одноголосно. Перед цим було багато дебатів і 11 сенаторів навіть проголосували проти. Один із найскандальніших представників Сенату навіть намагався блокувати законопроєкт. Мовиться про Ренда Пола, який є республіканцем.

Цей політик був одним найбільш наближеним і найвідданішим прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Окрім цього він "засвітився" на відвертій прихильності до Путіна.

Зокрема, у 2018 році поїхав до Москви, щоб передати лист від Трампа російському президенту. Сенатор назвав цю взаємодію з кремлівським диктатором "честю". Однак спроба блокувати ухвалення закону про допомогу Україні могла бути не пов'язана з Росією.

Тижнем раніше Пол таким чином блокував ухвалення закону про захист працівників судів США, який був вкрай необхідним. Тому це радше типова поведінка цього політика.

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