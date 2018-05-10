"Долбаный совок": мэр Лисичанска оскандалился из-за публикации детей в военной форме СССР

Городской голова прифронтового Лисичанска Луганской области Сергей Шилин вызвал возмущение пользователей соцсетей после публикации фото детей в военной форме с подписью: "Вот поэтому нас не победить!".

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице Шилина.

Читайте также: В Кривом Роге 9 мая спели о войне россиян в Сирии: видео

В комментариях под публикацией пользователи соцсети жестко отреагировали на такой пост мэра Лисичанска и возмутились использованием детей в идеологических манипуляциях.

Пост мэра Лисичанска Сергея Шилина

Кроме того, сообщение Шилина сильно возмутило и заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

Поздравляю жителей Лисичанска с замечательным ватным мэром! Самые высокие тарифы в Украине – фигня. Повальная безработица – фигня. Разрушенные дороги – фигня. Зато – "нас не победить"!.. Долбаный совок,

– написал Тука.

Георгий Тука прокомментировал скандальный пост мэра Лисичанска

Отметим, сейчас и скандальная запись Сергея Шилина и сообщение Георгия Туки являются недоступными.