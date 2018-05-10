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"Долбаный совок": мэр Лисичанска оскандалился из-за публикации детей в военной форме СССР

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Мэр Лисичанска возмутил сети фотографией детей в военной форме СССР
Мэр Лисичанска возмутил сети фотографией детей в военной форме СССР / Фото из Facebook

Городской голова прифронтового Лисичанска Луганской области Сергей Шилин вызвал возмущение пользователей соцсетей после публикации фото детей в военной форме с подписью: "Вот поэтому нас не победить!".

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице Шилина.

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В комментариях под публикацией пользователи соцсети жестко отреагировали на такой пост мэра Лисичанска и возмутились использованием детей в идеологических манипуляциях.

Пост мэра Лисичанска Сергея Шилина

Кроме того, сообщение Шилина сильно возмутило и заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

Поздравляю жителей Лисичанска с замечательным ватным мэром! Самые высокие тарифы в Украине – фигня. Повальная безработица – фигня. Разрушенные дороги – фигня. Зато – "нас не победить"!.. Долбаный совок,
– написал Тука.

Георгий Тука прокомментировал скандальный пост мэра Лисичанска

Отметим, сейчас и скандальная запись Сергея Шилина и сообщение Георгия Туки являются недоступными.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Скандал День Победы 9 мая Лисичанск Георгий Тука
Источник: 24 Канал
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