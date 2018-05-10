"Довбаний совок": мер Лисичанська оскандалився через публікацію дітей у військовій формі СРСР

Міський голова прифронтового Лисичанська Луганської області Сергій Шилін викликав обурення користувачів соцмереж після публікації фото дітей у військовій формі з підписом: "Вот поэтому нас не победить!".

Відповідне фото з'явилось на Facebook-сторінці Шиліна.

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У коментарях під публікацією користувачі соцмережі жорстко відреагували на такий пост мера Лисичанська і обурилися використанням дітей у ідеологічних маніпуляціях.



Пост мера Лисичанська Сергія Шиліна

Окрім того, допис Шиліна сильно обурив і заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку.

Поздоровляю мешканців Лисичанська з чудовим ватним мером! Найвищі тарифи в Україні – фігня. Повальне безробіття – фігня. Зруйновані дороги – фігня. Зате – "нас не победить"!.. Довбаний совок,

– написав Тука.



Георгій Тука прокоментував скандальний пост мера Лисичанська

Зазначимо, наразі і скандальний запис Сергія Шиліна і допис Георгія Туки є недоступними.