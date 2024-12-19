Долб**об, – Зеленский резко ответил на предложения Путина ударить "Орешником" по Киеву
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин во время прямой линии предложил провести циничный эксперимент с ударом "Орешником" по Киеву, чтобы проверить действенность ракеты. Президент Украины Зеленский назвал Путина "доб**обом".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Владимира Зеленского в соцсети Х.
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Как отреагировал Зеленский на заявление Путина
Во время прямой линии диктатор диктатор предложил провести "технологический эксперимент". По мнению Путина, это выглядит так: Запад выбирает объект в Киеве, размещает там свои силы, технику и системы ПВО и пытается сбить "Орешник". "Проведем такой эксперимент и посмотрим, что будет", – сказал президент России.
Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**об,
– отреагировал на заявление Зеленский.
Заметим, что сообщение Зеленского продублировано как на украинском, так и на английском языках.
В комментариях украинцы поддержали слова президента Украины, но одновременно выразили удивление риторике первого лица страны:
- Мощно.
- Кто еще зашел проверить не фейк ли?
- Пришлось писать перевод, чтобы р*сня не подумала, что Dumbass это Донбасс.
- И большинство россиян счастливы, что он и них такой.
- Владимир Александрович, мое уважение.
- ТУДА ЕГО.
Также относительно "предложения" Путина высказался и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Старый, сумасшедший кре*ин", – написал он.