Долб**об, – Зеленский резко ответил на предложения Путина ударить "Орешником" по Киеву

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин во время прямой линии предложил провести циничный эксперимент с ударом "Орешником" по Киеву, чтобы проверить действенность ракеты. Президент Украины Зеленский назвал Путина "доб**обом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Владимира Зеленского в соцсети Х.

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Как отреагировал Зеленский на заявление Путина

Во время прямой линии диктатор диктатор предложил провести "технологический эксперимент". По мнению Путина, это выглядит так: Запад выбирает объект в Киеве, размещает там свои силы, технику и системы ПВО и пытается сбить "Орешник". "Проведем такой эксперимент и посмотрим, что будет", – сказал президент России.

Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**об,

– отреагировал на заявление Зеленский.

Заметим, что сообщение Зеленского продублировано как на украинском, так и на английском языках.

В комментариях украинцы поддержали слова президента Украины, но одновременно выразили удивление риторике первого лица страны:

Мощно.

Кто еще зашел проверить не фейк ли?

Пришлось писать перевод, чтобы р*сня не подумала, что Dumbass это Донбасс.

И большинство россиян счастливы, что он и них такой.

Владимир Александрович, мое уважение.

ТУДА ЕГО.

Также относительно "предложения" Путина высказался и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Старый, сумасшедший кре*ин", – написал он.