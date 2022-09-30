Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что на заседании СНБО сегодня может быть обсуждена стратегия возвращения территорий Украины в границы 1991 года.

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И даже решение об отказе от переговоров с Россией. И то, что освобождение всех наших территорий будет проходить исключительно военным путем до полного разгрома российской армии,

– предполагает эксперт Жданов.

По его мнению, это может быть то самое судьбоносное решение на собрании СНБО.

Может ли Украина бить по территории России после обращения кремлевского диктатора

По мнению Олега Жданова, у нас есть оружие, чтобы наносить поражение по территории России. Следует учесть хотя бы ствольную артиллерию, а также ракеты "Нептун" и Harpoon.

Подробный обзор ситуации на фронте от Олега Жданова: смотрите видео

"Производители этих ракет заявляют, что их можно использовать по наземным целям, хотя это противокорабельные ракеты. Также есть и авиация, поэтому средств достаточно", – убежден он.

Он добавляет, что решение об ударах по России очень судьбоносное, потому что наши Черниговская и Сумская области постоянно под огнем, а мы не отвечаем, хотя и могли, резюмирует Жданов.

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