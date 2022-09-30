Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що на засіданні РНБО сьогодні можуть обговорювати стратегію повернення територій України в кордони 1991 року.

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І навіть рішення про відмову від перемовин із росією. І те, що звільнення всіх наших територій проходитиме виключно військовим шляхом до повного розгрому російської армії,

– припускає експерт Жданов.

На його думку, це може бути те саме доленосне рішення на зібранні РНБО.

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На думку Олега Жданова, у нас є зброя, аби завдавати ураження по території Росії. Варто врахувати бодай ствольну артилерію, а також ракети Нептун на Harpoon.

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"Виробники цих ракет заявляють, що їх можна використовувати по наземних цілях, хоча це протикорабельні ракети. Також є й авіація, тому засобів достатньо", – переконаний він.

Він додає, що рішення про удари по Росії дуже доленосне, бо наші Чернігівська та Сумська області постійно під вогнем, а ми не відповідаємо, хоча могли б, резюмує Жданов.

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