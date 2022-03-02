Долетался: Нацгвардия и ВСУ сбили российский самолет, готовивший авианалет на мирные городки

Армия оккупантов потеряла еще один военный самолет. Его сбили неподалеку от Киева, когда он готовился нанести удар по мирному населению.

На этот раз оккупанты потеряли самолет Су-30. Сбили его нацгвардейцы вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины.

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Событие произошло вечером 1 марта, когда враг пытался совершить авианалет на мирные городки вблизи столицы.

Зенитно-артиллерийский расчет нанес сокрушительный удар самолету врага, а добили его подразделения противовоздушной обороны ПС ВСУ установкой Бук М-1.

"Враг не пройдет, ни по суше, ни с моря, ни в небе!", – заверили в Нацгвардии.

Напомним, что с момента вторжения 24 февраля, российские войска в войне против Украины по состоянию на утро 2 марта уже потеряли 30 самолетов. Относительно личного состава погибло 5840 захватчиков. Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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