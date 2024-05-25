Сколько еще будут применять графики отключения электроэнергии: детали рассказали в ДТЭК

В течение последних месяцев оккупанты непрерывно атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за масштабных повреждений энергетикам не удастся быстро восстановить поврежденные объекты генерации.

Иногда ликвидация последствий и восстановление повреждений могут длиться около 10 месяцев. Важным условием является наличие достаточного количества средств на работу и новое оборудование. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Нет возможности изготовить необходимый объем

По его словам, ранее уже неоднократно были случаи, когда российские захватчики наносили повторный удар по объектам, которые атаковали накануне. Поэтому, отключения электроэнергии будут продолжаться до того момента, пока удастся восстановить генерацию.

Основная причина, почему мы имеем дефицит, это разрушенная или поврежденная генерация. В марте, апреле и мае россияне наносили серьезные атаки на украинские ТЭС, ГЭС, объекты генерации и повредили до 8 гигаватт. У нас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех,

– объяснил исполнительный директор.

Он отметил, что отключение является единственным способом балансировать энергосистему до момента восстановления поврежденной генерации. Укрэнерго предоставляет компаниям, которые занимаются распределением током по регионам, четкие лимиты.

В то же время для ДТЭК, которая работает в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, выделенных объемов хватает примерно на 80% от потребности.

Другой важный фактор – ППО

Как отметил исполнительный директор ДТЭК, для того, чтобы восстановить необходимое количество генерации, существует потребность в обеспечении защиты критических объектов, в частности энергетических, силами противовоздушной обороны.

Скорость восстановления зависит от надежности защиты того, что восстанавливается. В некоторых случаях оборудование было повреждено уже после восстановления. Первая и основная задача – иметь ПВО, которое сбивает ракеты россиян, которые летят на станции. Второе – наличие средств, чтобы приобрести оборудование, которое было разрушено,

– добавил Дмитрий Сахарук.

Будут ли отключения света 26 мая

Как сообщили в Укрэнерго, 26 мая графики почасовых отключений не прогнозируются. Впрочем, ситуация может измениться в течение суток, если украинцы не будут экономно потреблять электроэнергию.

Если ситуация в энергосистеме изменится, то об ограничениях для украинцев сообщат отдельно. В ДТЭК также призвали экономно потреблять электроэнергию.