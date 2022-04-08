Долго не продержится, – Пионтковский предположил, что ждет Путина после войны

У Владимира Путина нет пути отступления. В таком случае его бы "съели" безумцы, которых он сам так воспитал своей пропагандой на телевидении.

Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Интересно Все будет решаться в ближайшие 2 недели, максимум 2 месяца, – Пионтковский

Путин хвастался, как он будет "денацифицировать" Украину и "делить" ее. После поражения в Украине его "авторитет" в России исчезнет, ​​как объяснил Пионтковский.

Возможно, он не сразу потеряет власть. Но в своем окружении и среди силовиков он будет восприниматься как проигравший. И долго не продержится,

– подчеркнул российский публицист.

Пионтковский предположил, что ждет Путина после войны в Украине: смотрите видео