Доллары не помогли: россиянин трижды пытался прорваться в Украину

Гражданин России, которому ранее дважды отказывали во въезде в Украину, решил подкупить пограничников. Однако совершить выходку не удалось и россиянина снова отправили домой.

Посредником был украинец

Инцидент произошел в пункте пропуска Новые Ярыловичи Черниговской области. Для осуществления своего намерения россиянин привлек посредника – гражданина Украины.

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Именно украинец должен был подкупить пограничника. Впрочем, его разоблачили на горячем.

Вскоре правоохранители объявят россиянину сообщение о подозрении, а украинцу суд изберет меру пресечения.



Россиянин так хотел в Украину, что пытался подкупить пограничника / Фото ГПСУ



Гражданина России в третий раз не впустили в Украину / Фото ГПСУ

Количество россиян, которых не впускают в Украину, выросло

С начала 2021 года в Украину не впустили более 19,3 тысячи иностранцев. В прошлом году этот показатель был меньше в 1,6 раза.

Среди тех, кому не позволили пересечь границу, больше всего было россиян – 2 818. Этот показатель за год увеличился на 2,7 раза. Из-за этого возросло количество незаконных мигрантов.