"Долой пессимизм!" – Буданов подбодрил новостью о морских дронах и сотрудничестве с Подервянским

На фоне событий, разворачивающихся в США, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поделился позитивной новостью на своих личных страницах в соцсетях.

ГУР продолжает развивать свою программу морских дронов, среди них – ударные аппараты MAGURA V5, которыми уже поражено не менее 18 российских кораблей.

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Значительную поддержку в развитии программы морских дронов оказывают деятели культуры. Сегодня Кирилл Буданов встретился с Лесем Подервянским, который давно помогает разведчикам. Он поблагодарил художника за системную поддержку, в частности за участие в благотворительной инициативе "Магуры” для ГУР.

Московиты не слишком верят в силу слова, но речь наших ударных морских платформ, оснащенных ракетным вооружением, вполне убедительна,

– отметил Подервянский во время встречи.

Во время встречи Буданов вручил художнику благодарность от ГУР и наградной нож.

"Перефразируя классика – поэтому долой пессимизм!", – написал Буданов в своем телеграмм-канале.

Фотографии этой встречи уже стали мемами и широко разошлись по сети.