ГУР продовжує розвивати свою програму морських дронів, серед них – ударні апарати MAGURA V5, якими вже вражено щонайменше 18 російських кораблів.

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Значну підтримку в розвитку програми морських дронів надають діячі культури. Сьогодні Кирило Буданов зустрівся з Лесем Подерв’янським, який давно допомагає розвідникам. Він подякував митцеві за системну підтримку, зокрема за участь у благодійній ініціативі "Маґури” для ГУР.

Московити не надто вірять у силу слова, але мова наших ударних морських платформ, оснащених ракетним озброєнням, цілком переконлива,

– зазначив Подерв’янський від час зустрічі.

Під час зустрічі Буданов вручив митцю подяку від ГУР та нагородний ніж.

"Перефразовуючи класика – тож геть песимізм!", – написав Буданов у своєму телеграм-каналі.

Фотографії цієї зустрічі вже стали мемами та широко розійшлися мережею.