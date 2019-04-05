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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Должен ли кандидат в президенты хорошо владеть украинским языком

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      Кандидат в президенты не обязан хорошо владеть украинским языком
      Кандидат в президенты не обязан хорошо владеть украинским языком / Фото из открытых источников

      Кандидаты в президенты Украины не должны "хорошо" разговаривать на украинском языке, ведь это не предусматривает законодательство. В то же время, он должен владеть государственным языком.

      Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на брифинге 5 апреля рассказал, что такие правила прописаны в законе Украины "О выборах президента".

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      Законом не предусмотрено, что кандидат хорошо владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение украинским языком,
      – пояснил Радченко.

      Кроме того, законодательство не предусматривает никакие экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком "должным образом" или "хорошо".

      Он добавил, что кандидаты для своей регистрации на выборах президента подавали документы на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

      Заметим, накануне возник конфликт из-за того, что лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский говорит на русском языке, и лишь в редких случаях переходит на украинский. Тем не менее, это у него удается не самым лучшим образом. Так, пользователи сети даже предлагали кандидатам на пост главы государства пройти экзамен на знание украинского языка.

      Впоследствии, русскоязычного Зеленского гневно раскритиковала экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион в своей традиционно эмоциональной манере. Политик после обнародования результатов первого тура выборов на русском языке поблагодарил избирателей и свою команду, что и возмутило Фарион. Она заявила, что не понимает слов Зеленского, что пока на Донбассе украинские бойцы защищают страну, он "насилует язык на глазах у всей страны", и что его "за решетку сажать надо, уже сажать сегодня, не допуская ко второму турау!".

      "Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!" – сказала экс-нардеп.

      Что думает Зеленский о языковом законе?
      Спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков отметил, что вообще вопросы языка, веры и территории стоит вынести за скобки до тех пор, пока не закончится война. Если говорить о речи в целом, то позиция Зеленского очень проста – единственный государственный язык – украинский и его надо популяризировать.

      Относительно самого языкого законопроекта, который сейчас рассматривает Рада, в штабе Зеленского считают, что "надо сесть и детально разобраться", а тогда уже определяться с поддержкой или нет.

      Что означает законопреокт о языке?
      Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины, вся политическая элита страны должен свободно говорить на украинском языке.

      На украинском будут разговаривать в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания на транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов также будут использовать украинский. На телевидении, в интернете и печатных СМИ.

      Речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это - нормально. СМИ и сайты могут выдаваться на нескольких языках. Но в первую очередь – на государственном языке.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Законодательство ЦИК языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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