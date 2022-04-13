Должна ли Украина переживать из-за выборов президента Франции

Ровно 5 лет назад уже писал статью про французские президентские выборы, где Макрон во втором туре боролся против Ле Пен. Не мог понять, чего все так радуются тому Макрону. Ни рыба, ни мясо – ну так оно и получилось.

Левацкое царство

Но в общем, пока перебрал всех французских кандидатов, немного составил свое впечатление о французской политике.

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Во Франции чуть ли не каждый второй политик откровенный левак. У них существует до сих пор коммунистическая партия троцкистского направления (Lutte Ouvrière) – кандидат от нее набрал 0,6% голосов.

Вообще где-то в мире помнят Троцкого? А тут целая партия…

Каждый второй кандидат, как не против НАТО, так просто коммунист. То есть, Макрону еще очень повезло, что все его основные конкуренты показательно латентно левые.

Ну, и ок

Выберут Макрона – ну, и ок. Будет бегать между капельками, как сейчас.

Выберут Ле Пен – ну, и ок. Будет пытаться претворить в жизнь какие-либо свои обещания, хотя, вся система будет против нее.

Что так, что так – разницы особой не будет.

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