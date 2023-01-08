"Должники заменят криминальных элементов": как Россия готовится к наступлению

Россияне продолжают мечтать о повторном наступлении на Украину. Эти планы нереалистичны, однако перечеркивать их в Москве не собираются, а откладывать на потом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что Россия может мобилизовать больше людей, однако говорится не о расширении армии, а о замене тысяч небоеспособных.

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По словам Ступака, россияне не покидают планы по вторжению, в том числе с моря.

Россияне мечтают о наступлении

Планы по вторжению в них лежат, адаптируются в Генеральном штабе под нынешнюю ситуацию, они могут откладываться, но полностью перечеркивать их не будут.

Они ищут слабые места Украины, делают разведку с территории Беларуси, пытаются все же прощупать, где слабая у нас оборона,

– добавил говорящий.

Эксперт вспомнил, что подобная ситуация была с Крымом. Тогда враг готовил план несколько лет, постоянно переадаптировался.

"Сейчас они сосредоточены над тем, чтобы уменьшить поставки вооружения в Украину. Если бы не было оружия западного, то, конечно, все было бы хорошо. Они даже бы и без мобилизации смогли все сделать", - отметил Ступак.

Мобилизуют принудительно

Российские власти часто кичатся тем, что мобилизационный потенциал у России огромен, вспомнил Ступак. Однако есть но: практика показывает, что этих мобилизованных очень трудно "наскребть".

Первоначально им предлагали большие деньги, как для русской провинции. Потом поняли, что и деньги не работают, начали брать принудительно, искали по подъездам, квартирам,

– добавил эксперт.

Он считает, что ныне россиян в армию уже будут брать "принудительно принудительно": "Вероятно, должники и "алиментщики" уже пойдут на замену криминальных элементов Пригожина".

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Мобилизуют, чтобы перекрыть потери

Ступак предполагает, что россияне могут собрать 500 тысяч мобилизованных, с помощью пропаганды, риторики "вставай страна агромная". Однако это количество зависит от их потерь на фронтах.

Официальная информация от украинского Генштаба сообщает о более чем 100 тысячах убитых россиян. Однако Ступак отмечает, что это число нужно умножать на 4, а то и 5, ведь нужно учитывать еще и санитарные потери – раненых, инвалидизированных и т.д.

Когда у вас в чайнике вода выкипает, вы постоянно приливайте, чтобы держать уровень воды. Она не увеличивается, а держится на одном уровне. В России не могут сказать, о том, что они набирают людей, потому что большие потери, заявляют о расширении своей армии,

– заметил Ступак.

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