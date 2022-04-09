Должны быть готовы ко всему, – Зеленский о накоплении войск России на разных направлениях

Россия накапливает свои войска на Донбассе, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине. Учитывая это, украинская армия должна быть готова к наступлению оккупантов на каждом из этих направлений.

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщает 24 канал.

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По словам президента, то, как будут дальше развиваться события, зависит от многих вещей. В частности, насколько украинская сторона будет крепкой, как быстро будут поставлять оружие международные партнеры, а также от того, как далеко готовы идти власти России.

В первую очередь все будет зависеть от наших Вооруженных Сил, поэтому главное, чтобы мы были готовы на любом из направлений,

– подчеркнул глава государства.

Как рассказал Зеленский, многое зависит и от стойкости Мариуполя. Это большое испытание как для военных, которые сейчас там находятся, так и для государства.

"Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, значит, эти 10 тысяч будут там, они не пойдут на Восток Украины", – добавил президент.

Брифинг Зеленского и канцлера Австрии после встречи: смотрите видео