Должны держать строй, – в Минкульте дали советы, как сохранять боевой дух во время войны
5 марта 2022 , 20:40Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Tkachenko.UA
В Украине десятый день идет война. После волны эйфории и подъема кое-кто начал терять боевой дух.
Большинство украинцев сейчас испытывают эмоциональные карусели – от уверенности в победе до страха. Это нормальное состояние во время войны, однако важно не падать духом.
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10 советов, как оставаться продуктивным во время войны
- Овладейте страх. Ведь он препятствует критическому мышлению и сковывает движения, когда нужно спасаться.
- Поддерживайте организм в тонусе. Спите при любом случае, даже если для этого нужно принять успокоительное. Также пейте много воды.
- Соблюдайте информационную гигиену. Сократите количество источников, из которых черпаете информацию. Не читайте все подряд.
- Структурируйте жизнь. Делайте каждое утро зарядку или читайте стихи. Это успокаивает и помогает адаптироваться к изменениям.
- Не сожалейте о материальном. Постоянная жалость за потерянным усиливает тревогу. Атакуя наши дома, враг именно на это и рассчитывает.
- Станьте примером. Если хотите помочь своим близким, то покажите, как не теряете дух.
- Стройте планы. Играйте в игру "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на спасение.
- Спасайтесь юмором. Смех помогает преодолеть стресс.
- Обнимайте своих близких.
- Чаще говорите "я тебя люблю".
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