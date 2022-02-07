Французский и российский президенты начали переговоры 7 февраля около 17:30 по Киеву, пишет 24 канал. Они встретились в Кремле и соблюдают социальную дистанцию.

К теме Слишком сложная ситуация: в Кремле не ожидают прорыва от встречи с Макроном

Сначала политики обменялись несколькими фразами на английском языке, затем к разговору присоединились переводчики. По мнению Макрона, этот разговор может начать путь деэскалации. По ее итогам лидеры Франции и России проведут пресс-конференцию.

Путин обратился к Макрону

Российский лидер подчеркнул, что у Парижа и Москвы "общая озабоченность в сфере безопасности" в Европе. Глава Кремля отметил, что накопилось много вопросов, которые им "можно и надо обсуждать" в прямом формате.

Что говорил российский президент: смотрите видео

Что заявил Макрон

Французский президент подчеркнул Путину, что нужно найти общий ответ, который позволит избежать войны в Европе. По его словам, только дипломатический диалог может гарантировать безопасность и стабильность.

Макрон встретился с Путиным в Москве: смотрите видео

Новость дополняется…