Французький та російський президенти почали перемовини 7 лютого близько 17:30 за Києвом, пише 24 канал. Вони зустрілися у Кремлі та дотримуються соціальної дистанції.

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Спочатку політики обмінялися кількома фразами англійською мовою, потім до розмови долучилися перекладачі. На думку Макрона, ця розмова може розпочати шлях деескалації.

За її підсумками лідери Франції та Росії проведуть пресконференцію. Перша частина зустрічі була відкритою, далі президенти спілкуватимуться без телекамер.

Путін звернувся до Макрона

Російський лідер підкреслив, що Париж та Москва мають "спільну занепокоєність у сфері безпеки" в Європі. Очільник Кремля відзначив, що накопичилося багато питань, які їм "можна й треба обговорювати" у прямому форматі.

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Що заявив Макрон

Французький президент наголосив Путіну, що потрібно знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни в Європі. За його словами, лише дипломатичний діалог дасть можливість гарантувати безпеку та стабільність.

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Чого Франція та Росія очікують від перемовин у Москві

Напередодні Макрон заявив, що діалог з Росією не може та не має йти шляхом ослаблення будь-якої європейської держави. "Безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компроміс", – наголосив він.

У Москві натомість не покладають великих очікувань на зустріч російського та французького лідерів. Мовляв, ситуація є "надто складною".

​Макрон відвідає й Україну

За інформацією ЗМІ, вже 8 лютого французький президент приїде в Україну та зустрінеться у Києві із Володимиром Зеленським. Втім, станом на вечір 7 лютого в Офісі Президента не робили на цю тему ніяких офіційних заяв. Раніше там лише повідомили, що 14 лютого до Києва прилетить новий німецький канцлер Олаф Шольц.

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